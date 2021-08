Züge in Sachsen-Anhalt fallen aus oder fahren nur spärlich. Grund ist der in der Nacht gestartete Streik der Lokführer . Betroffen ist sowohl der Personennah- als auch der Fernverkehr im Land (als auch bundesweit). Züge fahren nach Angaben der Bahn meist nur alle paar Stunden auf den Strecken, teilweise sind auch Busse als Ersatzverkehr unterwegs.

Weitgehend vom Zugverkehr abgeschnitten: der Bahnhof in Osterburg. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Besonders schwierig ist es für die Altmark: So fährt die S-Bahn zwischen Magdeburg und Stendal nur im Sechs-Stunden-Takt. Bahnhöfe wie Osterburg und Seehausen werden an diesem Montag zum Beispiel insgesamt je nur sechs Züge sehen, also nur drei in jede Richtung. Normalerweise verkehren hier fast 40 Züge pro Tag. Die Strecke Stendal-Uelzen soll immerhin alle 4 Stunden bedient werden durch die Deutsche Bahn, jedoch nur mit Expresszügen.