In einigen deutschen Städten, wie etwa in Jena, wird der Kauf von Balkonkraftwerken gefördert. Ein solches Förderprogramm hatten auch die Grünen in Magdeburg zuletzt versucht, auflegen zu lassen. Der Stadtrat stimmte allerdings dagegen. Als Gründe führte er die Kosten und den begrenzten Nutzen an.