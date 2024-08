In Sachsen-Anhalt sind derzeit kaum Fälle von Hautpilzinfektionen in Barbershops bekannt. Das sagt der Landesverband der Deutschen Dermatologen Sachsen-Anhalt.

Es gebe derzeit keine Signale für eine regionale Epidemie, so die Verbandsvorsitzende Anja Thielitz. Sie hat eine Praxis in Haldensleben im Landkreis Börde. Es könne zwar Fälle von Hautpilzinfektionen nach Barbershop-Besuchen geben, das sei unter den Kolleginnen und Kollegen in der Region derzeit kein Thema.