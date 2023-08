Kinder und Jugendliche in Sachsen-Anhalt könnten im Herbst von einer heftigen Welle von Infektionskrankheiten betroffen sein. Davon geht die Barmer Krankenkasse Sachsen-Anhalt aus. Landesgeschäftsführer Axel Wiedemann sagte, nach einem deutlichen Rückgang der Fallzahlen aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren erwarte man in diesem Jahr einen intensiven Nachholeffekt.