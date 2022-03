Zugverkehr Viele Bahnhöfe in Sachsen-Anhalt nicht barrierefrei

Nur wenige Bahnhöfe in Sachsen-Anhalt sind komplett barrierefrei zugänglich. Zwar sind die meisten stufenlos erreichbar, hier ist aber das Einsteigen in den Zug nicht ohne Stufen möglich. Das Verkehrsministerium will den barrierefreien Ausbau von Bahnhöfen finanziell unterstützen.