Zunächst wird demnach die Kreuzung mit der Landesstraße 56 bei Leitzkau saniert. Dafür seien rund drei Wochen eingeplant – also voraussichtlich vom 30. Mai bis 19. Juni. In dieser Zeit müsse der Verkehr durch Leitzkau ("alte" B 184) auf die Umleitungsstrecke nach Loburg geführt werden.

Zweiter Schwerpunkt des Vorhabens ist die Sanierung der Fahrbahn des rund drei Kilometer langen Abschnitts zwischen dem Abzweig Töppel und Schora, so das Ministerium weiter. Dabei würden auch zwei stark beschädigte Durchlässe unter der Straße erneuert. Für die erforderlichen Arbeiten müsse die Strecke rund drei Monate lang (voraussichtlich vom 19. Juni bis 22. September) voll gesperrt werden. Die Umleitung führe derweil über die Landstraßen 56 und 55, also Leitzkau-Loburg-Zerbst und umgekehrt.

Darüber hinaus sei vorgesehen, in Prödel, Lübs und Gerden Geschwindigkeitseinschränkungen und Durchfahrtsverbote für Lkw anzuordnen. Wenn die beiden großen Maßnahmen abgeschlossen sind, kündigt das Ministerium an, werden – vor allem in der Ortslage Lindau – Sanierungsarbeiten an der zuvor genutzten Umleitungsstrecke durchgeführt. Ende September sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten betragen laut Verkehrsministerium rund zweieinhalb MIllionen Euro.