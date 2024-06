Das feucht-warme Wetter sorgt für einen vermehrten Pilzbefall auf Sachsen-Anhalts Kartoffelfeldern. Es geht um die Krautfäule, eine gefürchtete Krankheit an Kartoffeln. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT gibt es derzeit ein vermehrtes Infektionsrisiko im Saale- und im Burgenlandkreis. Im Frühjahr wurden bereits Fälle von Krautfäule in der Börde und in der Region Anhalt gemeldet.