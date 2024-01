Laut dem Präsidenten des Bauernverbands Sachsen-Anhalt, Olaf Feuerborn, werden die Landwirte ab Montagmorgen unterwegs sein. Zum Teil solle dafür auch die A14 genutzt werden. Es sei von jeweils mehr als 200 Traktoren in Magdeburg und Halle auszugehen. Zudem würden sich auch Handwerksbetriebe mit ihren Fahrzeugen anschließen, so Feuerborn. Der Bauernverband schätzt, dass sich in Magdeburg und in Halle jeweils zwischen 1.000 und 6.000 Menschen beteiligen werden.