Bye-bye Spargel?! Warum immer mehr landwirtschaftliche Betriebe verschwinden

Die Agrargenossenschaft vermarktet ihren Spargel jetzt direkt: in Hofläden, an Verkaufsständen, über fliegende Händler und vor allem in der Gastronomie. "Wir haben für uns einen Weg gefunden, der funktioniert und wollen den auch weitergehen", resümiert Patrick Wolter.

In Schelldorf, einem Ortsteil von Tangerhütte, bewirtschaftet der Familienbetrieb Garlipp 70 Hektar Spargelfelder. "Unsere ganze Familie engagiert sich für den Spargel, das ist unser Erfolgsgeheimnis", verrät Arne Garlipp. Garlipp setzt alles auf Spargel. Das soll auch so bleiben. "Wir verkaufen auch Spargel an den Einzelhandel, aber das Wichtigste sind unsere Verkaufsstände, die wir seit 25 Jahren an den Straßen haben", weiß Arne Garlipp, der Inhaber des Spargelhofs.