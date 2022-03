Proteste und Kundgebungen zur Agrarministerkonferenz in Magdeburg Bis Freitag sind in Magdeburg verschiedene Kundgebungen und Protestaktionen geplant. Organisiert werden sie von dem Verein "Aktion Agrar", dem "Bündnis Junge Landwirtschaft", dem "Naturschutzbund Sachsen-Anhalt" sowie "Vier Pfoten - Stiftung für Tierschutz".



Sie fordern vor dem Hintergrund der Klimakrise und der Corona-Pandemie eine Agrar- und Ernährungswende. Angesichts des Krieges in der Ukraine die teilweise bereits geplanten Veränderungen auszusetzen, sei eine Gefahr für die Ernährungssicherheit und für die Zukunft der bäuerlichen Landwirtschaft.



Den Abschluss bildet am Freitag eine Demonstration von "Fridays for future".