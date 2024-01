Feuerborn sagte MDR SACHSEN-ANHALT, konkrete Maßnahmen stünden für die Woche ab 22. Januar noch nicht fest. Man plane noch. In Sachsen-Anhalt denke man über Mahnfeuer und Schleichfahrten nach. Zudem solle es am Ende der Woche eine Kundgebung geben.

Flächenmäßig große Aktionen an den Autobahnen seien vom Landesbauernverband vorerst nicht geplant. Man halte an den Forderungen fest, so Feuerborn. "Wenn man den Agrardiesel wegnehmen möchte, brauchen wir verlässliche Zusagen, wie man das kompensiert."