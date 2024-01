Lokale Bauernproteste geplant, keine Blockaden an Autobahnen

Einige Bauernverbände haben ihre Pläne für Proteste konkretisiert. Vom Bauernverband "Saaletal" hieß es auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT, dass es am kommenden Sonnabend eine größere Demo in Magdeburg geben werde. Die - wie alle Aktionen - ordnungsgemäß angemeldet werde. Kreisinterne Aktionen seien am Freitag Mahnfeuer auf privaten Flächen der Landwirte abseits von Siedlungsgebieten sowie Gespräche mit Politikern, um mehr Fachwissen in die Diskussion einzubringen.

Autobahnblockaden stehen laut der Verbände bisher nicht im Fokus. Ob sich der Mittelstand beteilige, liege in dessen Entscheidung und Möglichkeiten. Er sei aber nach wie vor aufgrund seiner Belastung und seiner gefühlten Missachtung in der Gesellschaft mit angesprochen.

Vom Bauernverband Salzwedel hieß es, man habe erst am Dienstagmorgen eine Absprache im Vorstand. "Von unserer Seite wird es auf keinen Fall unangemeldete Protestaktionen und Straßensperrungen geben. Der Deutsche Bauernverband steckt derzeit in politischen Gesprächen und wir werden den Druck an der Basis aufrecht erhalten. Absprachen mit Spediteuren und Handwerkern bestehen konkret noch nicht. Trotzdem ist es wichtig, ein Signal aus der Wirtschaft im ländlichen Raum in Richtung Politik zu senden."

Ähnlich äußerte sich am Montagnachmittag der Kreisbauernverband Stendal auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT: "Selbstverständlich sind in dieser Woche wieder Aktionen geplant. Da wir diese aber anmelden und mit den Behörden so wie immer abstimmen, kann ich Ihnen erst nach den Genehmigungen durch die Behörde mitteilen, was, wann wo erfolgt. "

Proteste sollen früh genug angekündigt werden