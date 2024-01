In Sachsen-Anhalt setzen die Landwirte ihre Proteste fort. Am Donnerstag findet seit dem Morgen an der Bundesstraße 189 bei Seehausen statt. Wie die Verbandsgemeinde online mitteilt, sieht die angemeldete Demo vor, dass die B189 bis 18 Uhr halbstündlich gesperrt und wieder freigegeben wird. Betroffen ist demnach die Straße in Höhe des Rastplatzes Losenrade, unmittelbar vor der Elbbrücke nach Wittenberge. Die Aktion richte sich gegen die Haushaltsbeschlüsse der Bundesregierung, heißt es weiter.



Dass es weitere Aktionen der Landwirte geben wird, hatte der Präsident des Landesbauernverbandes, Olaf Feuerborn, MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag bestätigt. Zuvor hatte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, mitgeteilt, dass es bundesweit wieder Aktionen geben werde.