Der SPD-Landtagsabgeordnete und Innenpolitiker Rüdiger Erben rief die Landwirte am Sonntag auf, sich an Recht und Gesetz zu halten. "Protest- und Meinungsäußerungen sind das eine, Rechtsverstöße das andere", erklärte Erben mit Blick auf angekündigte Spontandemonstrationen und Straßenblockaden. Er erwarte von der Polizei, in diesen Fällen ebenso konsequent vorzugehen wie bei Klimaprotesten.



Im Vorfeld der Protestwoche hatte bereits Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) die Bauern zu friedlichen Protesten aufgerufen. Der CDU-Politiker sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Aktionen dürften nicht ins Persönliche gehen oder eine Bedrohung für Leib und Leben darstellen. Schulze reagierte damit auf Proteste von Bauern in Nordfriesland.



Dort hatten Landwirte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag daran gehindert, eine Fähre in Schleswig-Holstein zu verlassen. Der Vorfall sorgt seit Freitagmorgen parteiübergreifend für Entsetzen.