Am Donnerstag hat es in Sachsen-Anhalt vor allem regionale Stern-oder Schleichfahrten gegeben, unter anderem in Stendal, Naumburg und Dessau-Roßlau. Wegen der erneuten Blockade der Elbbrücken bei Tangermünde und Seehausen/Wittenberge war die Fähre Sandau am Donnerstag nach Angaben eines MDR-SACHSEN-ANHALT-Reporters die einzige Möglichkeit, um die Elbe im Landkreis Stendal zu überqueren. Alle drei anderen Elbfähren des Landkreises seien derzeit außer Betrieb.