Proteste in Sachsen-Anhalt Bauernproteste am Montag: Landwirte aus Sachsen-Anhalt bei Demo in Berlin

12. Januar 2024, 19:09 Uhr

Nach den Bauernprotesten in dieser Woche wollen sich Landwirte aus Sachsen-Anhalt am Montag an einer Großdemonstration in Berlin beteiligen. Am Freitag hatte es in Sachsen-Anhalt erneut eine Blockade von Autobahnauffahrten gegeben. Die aktuellen Infos im Überblick.