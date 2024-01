Sternfahrten und Demonstrationen Bauernproteste: Kundgebungen beendet – Straßen blockiert, viele Staus

Hauptinhalt

08. Januar 2024, 14:52 Uhr

In Sachsen-Anhalt haben am Montagmorgen erneut Bauernproteste gegen die Sparpläne der Bundesregierung stattgefunden. Zu Demonstrationen in Magdeburg und Halle haben sich jeweils Tausende Menschen versammelt, Traktoren blockierten wichtige Verkehrsadern. Auch für den weiteren Verlauf der Woche sind landesweit weitere Aktionen geplant, unter anderem weitere Blockaden an Autobahnauffahrten. Die aktuellen Infos im Überblick.