In Sachsen-Anhalt wollen Landwirte in der kommenden Woche wieder demonstrieren. Das hat der Präsident des Landesbauernverbandes, Olaf Feuerborn, MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag bestätigt. Zuvor hatte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, mitgeteilt, dass es bundesweit wieder Aktionen geben werde.

Feuerborn sagte MDR SACHSEN-ANHALT, konkrete Maßnahmen stünden für die kommende Woche noch nicht fest. Man plane noch. In Sachsen-Anhalt denke man über Mahnfeuer und Schleichfahrten nach. Zudem solle es am Ende der Woche eine Kundgebung geben.

Flächenmäßig große Aktionen an den Autobahnen seien vom Landesbauernverband vorerst nicht geplant. Man halte an den Forderungen fest, so Feuerborn. "Wenn man den Agrardiesel wegnehmen möchte, brauchen wir verlässliche Zusagen, wie man das kompensiert."

Proteste sollen früh genug angekündigt werden

Man werde so lange weitermachen müssen, bis man zu Entscheidungen komme, sagte Feuerborn. Er versicherte aber, man werde Aktionen gezielt und früh genug ankündigen und nur mit Genehmigung durchführen. In der kommenden Woche soll es laut Feuerborn erneut Gespräche mit Bundestagsabgeordneten der Koalitionsfraktionen geben. Es sehe nicht danach aus, dass sich bei den Gesprächen noch was bewege, aber man wolle die Entwicklung abwarten.