Die Internationale Grüne Woche in Berlin gilt als die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. In diesem Jahr sind rund 1.800 Aussteller aus aller Welt dabei. Am Montag steht Sachsen-Anhalt im Mittelpunkt. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) eröffnete am Nachmittag den Sachsen-Anhalt-Tag. Neben zahlreichen bekannten Unternehmen präsentieren auch viele neue Firmen ihre Produkte. Insgesamt 90 Aussteller aus Sachsen-Anhalt sind dabei – vom Eierlikörhersteller bis zum Backunternehmen.