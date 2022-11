Der Baumkuchen gehört in Sachsen-Anhalt einfach dazu. Immer öfter beklagen Betriebe im Land aber schwierige Bedingungen in der Produktion. Der Chef des Harzer Baumkuchens, Christian Feuerstack, sagte jetzt, ihm mangele es an Bäckern, Konditoren und Servicekräften. Für sein neunköpfiges Team fehlten aktuell drei zusätzliche Back- und Servicekräfte.