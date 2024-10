An mehreren Stellen in Sachsen-Anhalt müssen Autofahrerinnen und Autofahrer zum Start in die neue Woche mit Behinderungen im Straßenverkehr rechnen. Betroffen ist unter anderem die Anschlussstelle Staßfurt an der Autobahn 14. Nach Angaben des Infrastrukturministeriums wird sie bis Donnerstag (17.10.) in beiden Richtungen (Halle und Magdeburg) wegen Bauarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.