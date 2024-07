In mehreren Landkreisen Baustellen: Neue Sperrungen und Umleitungen ab Montag

08. Juli 2024, 08:22 Uhr

Auch in den Sommerferien beginnen in Sachsen-Anhalt an einigen Orten neue Bauarbeiten. Betroffen ist unter anderem die Autobahn 14 bei Calbe im Salzlandkreis. Worauf sich Autofahrer und Anlieger einstellen müssen.