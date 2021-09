Von Lieferproblemen und der Preisexplosion bei Baustoffen kann auch Marco Vack berichten. Seit Anfang des Jahres hätten sich die Holzpreise etwa verdreifacht, sagt der Zimmerermeister, der in Stendal einen Betrieb mit acht Mitarbeitenden leitet. Die Folge: Allein das Rohmaterial für einen Dachstuhl koste inzwischen so viel wie vor wenigen Monaten ein komplett fertiger Dachstuhl. Noch bis vor wenigen Wochen hätte man Holz zwar jederzeit bestellen können, allerdings ohne feste Zusage für Preis und Liefertermin.

Kowalski und Vack sind keine Einzelfälle. Eine Umfrage des Bauindustrieverbandes Ost kam zu dem Ergebnis, dass rund 90 Prozent der Mitgliedsunternehmen in Sachsen und Sachsen-Anhalt von Lieferschwierigkeiten betroffen sind. Rund zwei Drittel der befragten Unternehmen gaben an, deswegen von Bauverzögerungen betroffen zu sein, ein Drittel fürchtet sogar Baustopps. Die Ursachen für die Baustoffkrise sind allerdings nicht in Sachsen-Anhalt zu finden – sondern an verschiedenen Orten in aller Welt.