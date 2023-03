Insgesamt gibt es in den Gemeinden enorme Gebührenunterschiede. Auffällig ist das Stadt-Land-Gefälle. So liegen die Grabgebühren in Städten durchschnittlich höher als in ländlichen Gemeinden. Das lässt sich gut am Beispiel des Wahlgrabs erkennen. Ein Urnenwahlgrab kostet in einer der günstigsten Gemeinde Sachsen-Anhalts, Zielitz (Landkreis Börde), im Grundpreis 77 Euro für die Länge der Ruhezeit. In Merseburg hingegen belaufen sich die Kosten auf 1.238 Euro. Und auch beim Erdwahlgrab liegen die Gebühren zwischen der günstigsten Gemeinde Rochau (Landkreis Stendal) mit 80 Euro und dem teuersten Ort Calbe (Salzlandkreis) mit 3.909 Euro im Grundpreis für die gesamte Ruhezeit sehr weit auseinander.