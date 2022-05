Aus noch ungeklärter Ursache ist am Samstagmorgen auf der A2 in der Nähe von Theeßen im Jerichower Land der Sattelauflieger eines Lkw in Flammen aufgegangen. Auf Grund des Brandes und der Bergungsarbeiten kommt es weiterhin zu Verkehrsbehinderungen. Noch ist unklar, wann die Aufräumarbeiten vollständig abgeschlossen sind. Der Stau in Richtung Berlin beträgt etwa zehn Kilometer.