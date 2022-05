A2 bei Theeßen Lkw auf der A2 ausgebrannt: Wieder alle Fahrspuren frei

Gut zwei Tage nach dem Unfall mit einem Lkw auf der Autobahn 2 bei Theeßen im Jerichower Land rollt der Verkehr wieder ohne Probleme. Wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei MDR SACHSEN-ANHALT am Montag sagte, stehen alle Fahrspuren wieder zur Verfügung.

Am Samstagmorgen ist auf der A2 in der Nähe von Theeßen im Jerichower Land der Sattelauflieger eines Lkw in Flammen aufgegangen. Die Aufräumarbeiten werden teilweise bis Montag andauern, teilte die Autobahnpolizei mit. Da das Feuer den Fahrbahnbelag zerstört hat, müssten auf einer Spur die Betonplatten ersetzt werden.