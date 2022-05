Diese Filme, die in der letzten Zeit in Sachsen-Anhalt gedreht wurden, laufen in den kommenden Monaten in den Kinos an:



"Immenhof – Das große Versprechen" (Kinostart: 26. Mai, Regie: Sharon von Wietersheim, Drehorte: Harz und Gut Drebsdorf)



"Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt!" (Kinostart: 7. Juli, Regie: Mark Schlichter, Drehorte: Halle, Timmenrode, Rappbodetalsperre)



"Bibi & Tina – Einfach anders" (Kinostart: 21. Juli, Regie: Detlev Buck, Drehorte: Oschersleben, Halberstadt)



"Die Känguru-Verschwörung" (Kinostart: 25. August, Regie: Marc-Uwe Kling, Drehorte: Bitterfeld, Wolfen)



"Die Schule der magischen Tiere 2" (Kinostart: 29. September, Regie: Sven Unterwaldt, Drehort: Wernigerode)



"Der Räuber Hotzenplotz" (Kinostart: 8. Dezember, Regie: Michael Krummenacher, Drehorte: u.a. Allstedt, Blankenburg, Quedlinburg, Querfurt)