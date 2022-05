Für einen Liter Super E10 müssen Autofahrer in Sachsen-Anhalt rund zehn Cent mehr bezahlen als in Bayern. Hier sind im Durchschnitt 2,140 Euro je Liter fällig, im Freistaat sind es dagegen nur 2,046 Euro, zeigt eine aktuelle ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 Bundesländern.

Bei Diesel ist das Saarland am günstigsten: Mit 1,996 Euro liegt es als einziges Bundesland unter der Marke von zwei Euro. Dahinter folgten Rheinland-Pfalz mit 2,004 und Bayern mit 2,010 Euro pro Liter. In Sachsen-Anhalt sind im Durchschnitt 2,051 Euro pro Liter Diesel fällig (Platz 12). Günstiger tanken Autofahrer in Sachsen: 2,031 Euro (Platz 6), in Thüringen sind 2,051 Euro zu zahlen (Platz 11). Am anderen Ende der Skala liegen Schleswig Holstein mit 2,091 Euro.