Es gehe allein um die Gewinnabschöpfung durch die Mineralölkonzerne. Der Markt sei durch den Ukraine-Krieg verunsichert. Das nutzten die Konzerne aus. Preissprünge von acht bis zwölf Cent seien inzwischen in ganz Deutschland völlig normal. Sie ließen sich häufig an einem einzigen Tag beobachten.

Steuern auf Kraftstoffe sollen sinken Die Ampel-Koalition hat beschloss, die Energiesteuern auf Kraftstoffe für drei Monate - von Anfang Juni bis Ende August - so weit zu senken, wie es EU-Richtlinien erlauben. Man setzt darauf, dass die Unternehmen das auch an die Kunden weitergeben. Bei Benzin reduziert sich der Steuersatz laut Finanzministerium um 29,55 Cent pro Liter, bei Diesel um 14,04 Cent.

Anfang der Woche hatte eine ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 Bundesländern bestätigt, dass Autofahrer in Sachsen-Anhalt für einen Liter Super E10 rund zehn Cent mehr bezahlen als in Bayern. Hier sind im Durchschnitt 2,140 Euro je Liter fällig, im Freistaat sind es dagegen nur 2,046 Euro.

Bei Diesel ist das Saarland am günstigsten: Mit 1,996 Euro liegt es als einziges Bundesland unter der Marke von zwei Euro. Dahinter folgten Rheinland-Pfalz mit 2,004 und Bayern mit 2,010 Euro pro Liter. In Sachsen-Anhalt sind im Durchschnitt 2,051 Euro pro Liter Diesel fällig (Platz 12). Günstiger tanken Autofahrer in Sachsen: 2,031 Euro (Platz 6), in Thüringen sind 2,051 Euro zu zahlen (Platz 11). Am anderen Ende der Skala liegen Schleswig Holstein mit 2,091 Euro.