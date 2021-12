Da sich Omikron explosionsartig ausbreitet – also in einer Geschwindigkeit, die wir bisher nicht gesehen haben – wird es dazu kommen, dass sich viele Leute gleichzeitig infizieren und krank sind. Das hat dann verschiedene Auswirkungen. Diejenigen, die krank sind, werden nicht zur Arbeit gehen, wodurch es in vielen Bereichen zu Einschränkungen kommt. Das wird sämtliche Lebensbereiche betreffen. Der zweite Effekt ist, dass Personen, insbesondere die, die nicht geimpft sind, dann schwer erkranken und in Krankenhäusern behandelt werden müssen. Das heißt, wir steuern hier auf eine Notsituation in den Krankenhäusern zu. Wir werden mit der Gesundheitsversorgung in große Schwierigkeiten kommen.