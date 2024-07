Hauptgrund für den massiven Anstieg ist den Angaben zufolge, dass nach der Corona-Pandemie die Heime wieder regelmäßiger überprüft worden sind. Besonders viele Mängel gab es demnach in den Bereichen Personal, Pflege und Betreuung. In Sachsen-Anhalt gab es im vergangenen Jahr rund 39.000 Pflegeplätze in knapp 700 stationären Einrichtungen.