Erzieherin in einem Kinderwohnheim – das ist genau Lena Przybyls Ding. Das Beste daran? Kann sie auf den Punkt formulieren: "Sehen, wie sich die Kids entwickeln." Im Herbst will die 17-Jährige aus Gardelegen ihre Wunschausbildung beginnen. Welche Arbeit zu ihr passt, hat sie in einem Freiwilligen Sozialen Jahr herausgefunden. Wäre sie direkt nach dem Sekundarschulabschluss in eine Lehre gegangen, hätte sie bei der Berufswahl viel Glück gebraucht. Denn zu Schulzeiten hatte Lena Pryzbyl nicht einen Tag Betriebspraktikum. Das haben ihr die Corona-Lockdowns verhagelt.

So wie die Altmärkerin haben seit Beginn der Pandemie viele Jugendliche in Sachsen-Anhalt ihre Berufsausbildung aufgeschoben. Seit 2020 ist die Bewerberzahl für Ausbildungsplätze stärker gesunken als sonst. Der Rückgang – normalerweise vor allem bedingt durch die schrumpfende Bevölkerung – fiel kurz nach Pandemiebeginn doppelt so hoch aus wie in den Vorjahren. 2021 zogen die Bewerberzahlen wieder an, erreichten aber noch nicht das Vorkrisenniveau von 2019. In Magdeburg war die Zahl der Ausbildungswilligen sogar immer noch um 19 Prozent niedriger als vor der Pandemie. Sonst lang der Rückgang dort in solch einem Zeitraum bei rund 10 Prozent.