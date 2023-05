Dass Adolf Hitlers sterbliche Überreste nach dessen Selbstmord 1945 ausgerechnet in Sachsen-Anhalt beerdigt worden, hat viele Menschen verblüfft. Von letzter Ruhe konnte da allerdings nicht die Rede sein. Die Überreste wurden mehrfach exhumiert, kamen erst in Stendal unter die Erde, dann in Magdeburg und schließlich wurden sie verbrannt und in einen Nebenfluss der Elbe gestreut. Allerdings nicht alles davon. 894 Likes bekam unser Post zur Geschichte.