Die Kreise Börde und Wittenberg sind deutschlandweit dabei unter den drei Erstplatzierten. In beiden Landkreisen wurden demnach 63,3 Prozent der Kinder unter drei Jahren in einer Kindertageseinrichtung oder von einer Kindertagespflegeperson betreut. Unter den besten 20 Kreisen befanden sich den Angaben nach auch sechs weitere Kreise aus Sachsen-Anhalt. In der kreisfreien Stadt Halle und dem Jerichower Land fällt die Quote mit 53 beziehungsweise 60,4 Prozent etwas geringer aus.