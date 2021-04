Ronny Ochsendorf hat nichts zu tun. Und das sieben Tage pro Woche, seit einem halben Jahr. Der Koch aus Bernburg ist zu hundert Prozent in Kurzarbeit und fühlt sich in seiner Lage gefangen: "Man zappt ein bisschen rum. Geht mit dem Hund raus. Einen strikten Plan habe ich nicht."

Ronny Ochsendorf ist einer von vielen, die in der Corona-Krise in Kurzarbeit geschickt worden sind. Bildrechte: MDR/Anna Wulffert

Auch finanziell spürt der 36-Jährige die Einbußen der Kurzarbeit. Monatelang bekam er 60 Prozent seines alten Lohns, mittlerweile wurde das Kurzarbeitergeld erhöht. "Ich verhungere nicht, aber man überlegt schon, was man sich anschafft."



Noch nie war Kurzarbeit so verbreitet wie in der Corona-Krise. Bezahlt wird das Kurzarbeitergeld aus der Arbeitslosenversicherung, im vergangenen Jahr hat das die Rekordsumme von rund 22 Milliarden Euro gekostet. Dabei wurden nicht nur Gelder an jene ausgeschüttet, die keine oder kaum noch Arbeit haben – sondern auch an Betrüger.