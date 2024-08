Wer innerhalb Deutschland mit Geldanlagen handeln will, benötigt dafür eine Erlaubnis der Bafin. Unternehmen aus anderen EU-Staaten, die in Deutschland handeln wollen, müssen sich bei der Bafin anmelden. Alle Unternehmen, auf die das zutrifft, listet die Bafin in einer online einsehbaren Datenbank.



Die Qualität prüfe man allerdings nicht, heißt es auf der Website. Stellt die Bafin unerlaubte Geschäfte fest, werden dazu allerdings Warnungen veröffentlicht.