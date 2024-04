In Sachsen-Anhalt wird die Bevölkerung bis zum Jahr 2040 so stark abnehmen wie in keinem anderen Bundesland. So steht es in einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Laut dem am Dienstag vorgestellten "Wegweiser Kommunen" sinkt die Bevölkerungszahl von 2020 bis 2040 um 12,3 Prozent. Selbst für die beiden kreisfreien Städte Magdeburg und Halle wird eine leichte Bevölkerungsabnahme prognostiziert, so dass die Zahl der Bevölkerung demnach in allen Landesteilen zurückgehen wird. In Thüringen erwarten die Experten ein Minus von elf Prozent bei der Einwohnerzahl, in Sachsen von sechs Prozent.