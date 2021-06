Das Durchschnittsalter der Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter erhöhte sich in den vergangenen 20 Jahren um fünf Jahre und acht Monate. Ursachen sind steigende Lebenserwartung, niedrige Geburtenzahlen und die Abwanderung vor allem junger Leute. Regional betrachtet zeigten sich bei den kreisfreien Städten und Landkreisen deutliche Unterschiede. Die jüngste Bevölkerung lebte mit 44,5 Jahren in Halle (Saale), der einwohnerreichsten Stadt des Landes. Am ältesten war die Bevölkerung in der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau.