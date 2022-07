Wie funktioniert ein Bundesfreiwilligendienst? Beim Bundesfreiwilligendienst engagieren sich Freiwillige in der Regel 12 Monate in Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Kitas. Zudem sind auch Einsatzbereiche wie Umweltschutz, Kultur, Sport oder Integration möglich. Sogenannte "Bufdis" erhalten ein Taschengeld, kostenlose Seminare und eine Betreuung. Der Bundesfreiwilligendienst war am 01. Juli 2011 nach dem Aussetzen der Wehrpflicht auf den Zivildienst gefolgt.