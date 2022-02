So habe es im ersten Corona-Jahr 2020 mit bundesweit 46 Millionen Onleihen und rund 1,3 Millionen Nutzerinnen und Nutzern einen "historischen Boom" gegeben, sagte Vopel. In Sachsen-Anhalt hätten im vergangenen Jahr rund 12.000 Menschen das Angebot genutzt, in etwa so viele wie 2020. Es gebe klar den Trend, überall und jederzeit auf Medien zugreifen zu wollen. Bereits 2019 seien elf Prozent mehr Nutzerinnen und Nutzer als ein Jahr zuvor verzeichnet worden, 2018 habe es einen Zuwachs um 14 Prozent gegeben.