Der Buchhandel in Sachsen-Anhalt hat aus Sicht der Staatskanzlei trotz der Corona-Pandemie im bundesweiten Vergleich eine günstige Entwicklung genommen. "Gerade in der Pandemie hat sich für viele Menschen die Bedeutung von Büchern neu gezeigt", sagte Kulturminister Rainer Robra (CDU) am Mittwoch in Magdeburg.