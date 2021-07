Auch die Schülerinnen und Schüler aus Osterwieck konnten in der Abiturzeit Vorteile am Homeschooling erkennen. So gab es keine überraschenden Prüfungen mehr und man hatte mehr Zeit, um seine Prüfungsleistungen ordentlich abzugeben. Das habe auch positive Auswirkungen auf die Noten gehabt, berichten sie. Nach Aussage der Jugendlichen konnten sie Zuhause ziemlich gut lernen und haben auf den Zeugnissen mit Homeschooling bessere Noten als vor der Corona-Pandemie .

Auch der Schnitt der Abiturnoten in Sachsen-Anhalt ist in diesem Jahr deutlich besser als in den vergangenen Jahren. 170 Schülerinnen und Schüler erzielten die Bestnote 1,0. Der Notenschnitt lag nach Angaben des Bildungsministeriums bei 2,23 – und ist damit ein besserer Schnitt als in den vorangegangenen Jahren. 2020 hatte er 2,31 betragen, 2019 noch 2,3.