Die Obstbauern in Sachsen-Anhalt melden eine schlechte Apfelernte. Wie Jörg Geithel, Chef des Obstbauverbands Sachsen & Sachsen-Anhalt, MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurden in diesem Jahr etwas mehr als 2.000 Tonnen geerntet. Im vergangenen Jahr seien es 12.000 Tonnen Äpfel gewesen. Der finanzielle Schaden durch die Ernteausfälle in Sachsen-Anhalt beläuft sich in diesem Jahr laut Obstbauverband auf 25 bis 30 Millionen Euro.