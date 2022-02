Wegen des Regens aus den Sturmtiefs der vergangenen Tage – speziell im Harz mit Dauerregen – kommt es im Land an den Nebenflüssen stellenweise zu Hochwasserlagen. Das zeigen die Daten der Hochwasservorhersagezentrale. So ist der Pegel Wegeleben für die Bode im Landkreis Harz seit Sonnabend um 13 Zentimeter angestiegen, und damit von der niedrigsten Hochwasseralarmstufe 1 auf Stufe 2. An der Ilse am Pegel in Ilsenburg sowie am Pegel in Hoppenstedt wurde die Hochwasseralarmstufe 1 erreicht.