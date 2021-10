Hunderte Einsätze hat es in Sachsen-Anhalt aufgrund von Sturmtief "Ignatz/Hendrik" gegeben. Besonders betroffen war der Süden des Landes, außerdem der Harz: So mussten im Landkreis Harz, im Landkreis Wittenberg sowie in Halle mehrere Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. Auf der A14 kam es zwischen Bernburg und Magdeburg zu kleineren Unfällen. Auch im Landkeis Börde gab es Probleme auf den Straßen. In Dessau wehte der Wind am Finanzamt Teile des Daches fort.