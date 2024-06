Mehr Energie in die Gewinnung von Lehrkräften stecken, bessere Bedingungen für Seiteneinsteiger schaffen und Schulsozialarbeit stärken: Ein Bildungsforum aus etwa zwei Dutzend Organisationen und Institutionen hat Vorschläge für die Zukunft des Schulsystems in Sachsen-Anhalt vorgelegt. Zu den 35 Vorschlägen gehört etwa eine Lehrkräfteagentur für die Rekrutierung von Pädagoginnen und Pädagogen, wie Vertreter des Forums in Magdeburg erklärten.