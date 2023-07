Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat am Dienstagnachmittag Jürgen Böhm zum neuen Staatssekretär im Bildungsministerium ernannt. Das teilte die Staatskanzlei mit. Böhm wurde 1965 in Hirschberg/Saale in Thüringen geboren. Er ist Lehrer für Deutsch und Geschichte und war unter anderem Bundesvorsitzender des Verbands Deutscher Realschullehrer. Über die Ernennung hatte zuerst die "Magdeburger Volksstimme" berichtet.