Biomüll, der nicht gut getrennt ist, stellt für Städte und Landkreise in Sachsen-Anhalt ein Problem dar. Ob in der Tonne oder auf Sammelplätzen – "Bei Bioabfällen stellt die falsche Mülltrennung ein besonderes Problem dar", steht in einer Mitteilung vom Saalekreis. 2023 hat Magdeburg bei der bundesweiten Kontrollaktion der Kampagne "wir für bio" in zwei von drei Biotonnen Müllreste gefunden, die sich gar nicht oder nur sehr langsam zersetzen. Dazu gehören neben Glas, Metall und Plastik auch Abfälle wie behandeltes Holz, Erde und Sand.

Seit Montag kontrolliert die Städtische Abfallwirtschaft Magdeburg strichprobenweise die Biomülltonnen in ihrem Zuständigkeitsbereich. Wie schon 2023 hat sie in vielen der braunen Tonnen sogenannte Störstoffe entdeckt. "Wir haben festgestellt, in Bioabfallanalysen, dass wir teilweise bis zu acht Prozent Störstoffe haben", sagte Sachgebietsleiter Henning Wilckens MDR SACHSEN-ANHALT. Das Problem: Wird dieser Anteil, egal wie groß, nicht rausgefiltert, kann der Biomüll nicht oder nur schwer als Rohstoff genutzt werden.

Die Kampagne "wir für bio" in Sachsen-Anhalt 2018 hat sich die Landeshauptstadt nach eigenen Angaben das erste Mal an den Kontrollen von "wir für bio" beteiligt. Unter dem Motto "#wirfuerbio – Biomüll kann mehr" haben außerdem die Entsorgungsunternehmen aus Salzwedel und aus Dessau versucht, die Menge an Kunststofftüten und anderen Störstoffen in ihren Biotonnen deutlich zu reduzieren. Stadt Magdeburg, Kreisstadt Salzwedel, Stadt Dessau-Roßlau

Laut dem Umweltbundesamt (UBA) kann Biomüll auf drei unterschiedliche Arten als Rohstoff aufbereitet werden, abhängig davon, was darin enthalten ist. Pflanzenabfall, der mäßig feucht ist, eigne sich besonders für den Kompost. Speisereste können demach in einer Vergärungsanlage zu Biogas und Dünger verarbeitet werden. Trockenes, holzreiches Pflanzenmaterial wiederum könne am besten in einem Biomasseheizkraftwerk zur Produktion von Wärmeenergie genutzt werden. Die dabei anfallende Asche kann laut UBA als Dünger verwendet werden.

Am häufigsten würden fälschlicherweise Plastiktüten in der Biomülltonne entsorgt, sagte Henning Wilckens von der Städtische Abfallwirtschaft Magdeburg – "Die wollen wir aus dem Bioabfall raushaben, weil natürlich wieder gute Erde daraus entstehen soll." Problematisch seien vor allem die Müllbeutel aus biologisch abbaubaren Kunststoffen. Diese sind laut dem UBA "eine Mogelpackung". "Bei der Kompostierung zerfallen viele biologisch abbaubare Kunststoffe nämlich nur unter den definierten Bedingungen von industriellen Kompostierungsanlagen", erklärt UBA-Verpackungsexperte Gerhard Kotschik. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK