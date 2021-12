Dabei glaubt er allerdings, dass die anhaltenden Warnungen vor einer Spaltung auch politisch instrumentalisiert werden: "Es gibt ja in unserem Land politische Gruppen, die an der Spaltung der Gesellschaft hohes Interesse haben und die auch die Erzählung einer gespaltenen Gesellschaft am Köcheln halten."

Dass die Debatte inzwischen zu ziemlich übertriebenen Reaktionen führt, räumt Bischof Kramer ein. Das liege aber an den Menschen und nicht am Impfstatus: "Letztens erzählte mir ein Pfarrer von einer Corona-Scheidung. Sie wollte sich impfen lassen, er nicht. Das war das Ehe-Ende." Allerdings dürfte wohl schon vor dem Impfstreit die Ehe nicht sonderlich stabil gewesen sein. Und so bricht nun unter Pandemie-Bedingungen so mancher Streit aus, der eigentlich schon länger schwelte.