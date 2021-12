In diesem Jahr mischt sich in vielen Städten Sachsen-Anhalt zum dem bunten Lampen der Weihnachtsdekorationen auch das blaue Licht von Polizeifahrzeugen. Die Demonstrationen, meist unangemeldet , verlaufen teilweise auch gewalttätig, vor allem dort, wo polizeibekannte Rechtsextremisten versuchen, den Protest für ihre eigenen Zwecke zu instrumentalisieren.

Auch, wenn es zum Teil Tausende Menschen sind, die da ihren Unmut herausschreien, so ist es doch nur eine Minderheit, betont Bischof Gerhard Feige . Er ist Bischof der rund 77.000 Katholiken in Sachsen-Anhalt:

Nun wird sich kaum jemand in der Adventszeit an einem Montagabend bei nasskaltem Wetter zum Demonstrieren verabreden, wenn er sich nicht durch die aktuelle Corona-Politik herausgefordert fühlen würde. Es ist wohl eine diffuse Mischung aus allgemeiner Unzufriedenheit, mangelndem Vertrauen und allen möglichen Versatzstücken aus Verschwörungserzählungen, die Menschen veranlasst, auf die Straße zu gehen.

Dass es immer wieder Beispiele gibt, in denen die Politik oder auch die Wissenschaft dieses Vertrauen missbraucht, bestreitet Bischof Feige nicht, doch warnt er davor, diese Fälle zu nutzen, um die Demokratie generell in Frage zu stellen. Als Priester ist Gerhard Feige auch Seelsorger und dies schwingt wohl mit, wenn er sagt, dass es nicht selten sehr persönliche Erlebnisse seien, die ein bestimmtes Verhalten zur Folge habe:

Doch dieses Verständnis hat für den Katholiken eine ganz klare Grenze, nämlich dort, wo der Protest in Gewalt umschlägt: "Da muss in einer Demokratie das Gewaltmonopol des Staates zum Einsatz kommen, keine Frage. Es kann nicht jeder machen, was er will, vor allem nicht gewaltbereit und hasserfüllt und so das Zusammenleben in der Gesellschaft beeinträchtigen."